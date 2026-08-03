20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan 2,5 yıl ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan firari 110 suçlu yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi. Çeşitli suçlardan 2 yıl altı ila 20 yıl arası hapis cezası bulunan 110 kişi yakalandı. Şahıslar, adli makamlara sevk edildi.