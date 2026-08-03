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Gündem 20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı
Gündem

20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan 2,5 yıl ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan firari 110 suçlu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi. Çeşitli suçlardan 2 yıl altı ila 20 yıl arası hapis cezası bulunan 110 kişi yakalandı. Şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

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