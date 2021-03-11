Kasım ayından beri uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısıyla birlikte değiştirildi. 20 yaş altı çocuklar ve gençler sokağa çıkma saatlerini ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağını araştırıyor.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.