20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından bazı illerde yasak tamamen kaldırılırken, bazı illerde izin saatleri artırıldı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç?
Kasım ayından beri uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısıyla birlikte değiştirildi. 20 yaş altı çocuklar ve gençler sokağa çıkma saatlerini ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağını araştırıyor.
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.