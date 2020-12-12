20 yaş altı hafta sonu sokağa çıkabilir mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında yeni kısıtlama kararları alındı. Hafta içi akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ertesi gün sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşam 21.00’de başlayan yasaklar ise pazartesi sabah 05.00’te tamamlanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da farklı kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, hafta sonu 20 yaş altı markete gidebilir mi?

20 yaş altı hafta sonu markete gidebilir mi?

20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altının toplu taşıma aracı kullanması ise yasak. Ancak 20 yaş altı çalışanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Hafta sonlarında ise marketler, bakkallar, fırınlar, kuruyemişçiler ve kasaplar 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Vatandaşlar yürüyerek en yakın dükkana gidip alışveriş yapabiliyor. Ancak hafta sonları alışveriş yapmak için 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması yasak.