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Spor

20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:36:05 -
20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Turkcell'in sponsorluğunda düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda Fenerbahçe birinci oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda iki gün süren yarışlar erkeklerde dokuz, kadınlarda ise yedi takımın katılımıyla yapıldı.

Erkeklerde Fenerbahçe 162.5 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 155.5 puanla ikinci, Konya Büyükşehir Belediyesi ise 106 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda 19 branşın 15'inde birincilik kazanan Fenerbahçe, 123 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş 103 puanla ikinciliği, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 100 puanla üçüncülüğü elde etti.


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