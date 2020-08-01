'20 vekil yeni partiye geçecek' diyen Can Ataklı açıkladı: Muharrem İnce partiyi o tarihte kuruyor

Gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'ye ilişkin yen parti iddilarına deneyimli gazeteci Can Ataklı'dan son dakika bilgisi geldi.

Can Ataklı, "İnce'nin partisi hafta içinde kuruluyormuş" diyerek yeni partinin kurucu kadrosu ilişkin detaylar verdi. CHP içerisinde ayrılacak vekillerin olup olmadığına ilişkin de bilgi veren Ataklı, 20'ye yakın vekilin yeni partiye geçeceğini kaydetti, Meclis'te yeni kurulacak grubun sinyalini verdi.

Sessizliğini korumasına tepki gösterdi

Ataklı İnce cephesinin iddialar karşısında sessizliğinin korumasına tepki gösterdi. "Bu arada İnce neden konuşmaz onu da anlamak mümkün değil.dedi.

İşte Ataklı'nın yeni parti iddialarına ilişkin paylaşımı:

SON BİLGİ: Muharrem İnce'nin partisi hafta içinde kuruluyormuş. 45 Kurucu isim varmış. 20'nin üzerinde, yani grup kuracak kadar da milletvekili yeni partiye geçecekmiş. Bu arada İnce neden konuşmaz onu da anlamak mümkün değil.