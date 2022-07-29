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Dünya 20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımına onay verdi
Dünya

20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımına onay verdi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO’nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 15:12:00 -
20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımına onay verdi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO müttefiklerinin 3’te 2’sinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onayladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Linde, “Tüm NATO müttefiklerinin 3’te 2’si İsveç ve Finlandiya’yı onayladı. Desteğiniz ve hızlı gelen 20 onay için minnettarız” ifadelerini kullandı.

Onay veren ülkeler

Linde ayrıca şu ana kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı:

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

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