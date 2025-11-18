20 şehit verdiğimiz uçak kazasında tüm oklar İsrail’i işaret ediyor! Sabotaj şüphesi gözardı edilmesin

Buğra Kardan İstanbul

Yürekleri dağlayan uçak faciasının nedenleri araştırılıyor. Azerbaycan’dan havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da aniden düşmesi ve 20 Mehmetçiğin şehit olması suikast şüphesini de akla getiriyor.

Yabancı pilotlara göre ne kadar yaşlı olursa olsun bir C-130’un havada parçalanmasına imkân yok. Uçağın içinde patlama olması muhtemel. Çünkü videoda kanadın düşüşü müşahede ediliyor ve parçalar birbirlerinden çoktan ayrılmış gibi görünüyor. Uçağın bir füzeyle vurulmuş olması mümkün. Bir uçağın üç parçaya ayrılması için en uçta G kuvvetine maruz kalması gerektiği kati. C-130 uçağının gövdesinin çok kuvvetli olması ve dünyanın dört bir yanında fırtına hatta hortum ölçümlerinde dahi kullanılması sabotaj kuşkusunu artırdı. Birden bire dört numaralı motorun ve aniden iki numaralı motorun arızalandığı iddia edilse de sis ortadan kalkmadı.

Türkiye’yi derinden sarsan uçak faciasının ardında İsrail gizli servisi MOSSAD’ın parmağının bulunup bulunmadığı kafa kurcalar oldu. Faciada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan’da düzenlenen törene katılmasından rahatsızlık duyan eli kanlı Tel Aviv yönetiminin rolü olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Dikkatler, haklı olarak yedi cihanda suikastlara, sabotajlara imza atan İsrail’e döndü. Öyle ki 2024’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın içinde bulunduğu helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde düşüşünde de MOSSAD’ın rolü olduğundan kuşku duyulmuştu.

Deneyimli komutanlar ve araştırmacılar, İsrail’in bölgede barışı baltalamak için yeni bir eylem yapmış olabileceğini ifade ettiler. Erdoğan ve Şerif’in Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ni kutlamaya gitmesiyle nevri dönen Tel Aviv yönetiminin askeri kargo uçağını düşürecek kadar ileri gidebileceğinin altını çizdiler.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın içinde bulunduğu helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde düşüşünde de MOSSAD’ın rolü olduğundan kuşku duyulmuştu.

Tecrübeli komutanlar ve araştırmacılar, İsrail’in bölgede barışı baltalamak için yeni bir eylem yapmış olabileceğini aktardılar. Erdoğan ve Şerif’in Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ni kutlamaya gitmesiyle nevri dönen Tel Aviv yönetiminin askeri kargo uçağını düşürecek kadar ileri gidebileceğini anlattılar.

“OLAY, REİSİ’NİN BAŞINA GELENİ ANIMSATTI”

Akit’e konuşan emekli Subay Volkan Kemal Ergenekon, şunları kaydetti:

“C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili deneyimli pilotlarla görüştüm. ABD’ye, Japonya’ya uçan kaptanları dinledim. Helikopter pilotlarına da kulak verdim. Öğrendiğim kadarıyla uçak faciasının makul bir yanı yok. Çünkü bir uçak kalkmadan evvel cıvatasına kadar kontrol edilir. Teknik olarak düşüş ise olağan dışı hava şartlarında olur. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Doğal olarak İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşüşünü anımsıyoruz. Reisi’nin helikopteri Doğu Azerbaycan’da düşürülmüştü. Bu, MOSSAD’ın eylemiydi. Kanımca askeri kargo uçağımız da aynı kaderi paylaştı. 20 şehidimizi taşıyan uçağı Azerbaycan’da üssü olan İsrail’in düşürme ihtimali büyük. Tüm oklar İsrail’i işaret ediyor. Neden de aşikâr. Türkiye’nin dış siyasetinden duyulan rahatsızlık.

Tabii köylülerce çekilen görüntüler var. O görüntülerde uçağın bir kanadının füzeyle vurulduğu görülüyor. İsrail üssüne yakın bir bölgeden söz ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye’nin bölgede baş döndüren diplomasi yürütmesi, Cumhurbaşkanı’mızın Karabağ Zaferi’nin kutlandığı törenler için Azerbaycan’a gitmesi, yine Ankara’nın Tel Aviv yönetiminin katliamlarını görünür kılması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarması İsrail’i misilleme yapmaya itti. Uçak faciası bunun ürünü. Ne yazık ki İsrail, elektronik harpte üstün. Bunu Beyrut’ta, başka şehirlerde yapılan nokta atışı suikastlardan anlıyoruz.”

“İKİ MOTORUN ANORMALLEŞTİRİLMESİ ÇOK TUHAF”

Uçak faciasıyla ilgili soruşturma devam ededursun araştırmacı-yazar İsmail Nacar ise şunları söyledi:

“Bir gazetede Gürcistan’da düşen ‘İki motor birden nasıl anormalleşti’ ifadesi yer almıştır. Bu ifade üzerinde düşünülmelidir. Düşen uçakla ilgili haberi duyar duymaz benim de aklıma İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölüm şekli geldi. Reisi’yi taşıyan helikopterin MOSSAD operasyonuyla düşürüldüğünü söylemiştim. 20 şehit verdiğimiz olayı da böyle yorumlamak mümkün. Çünkü İsrail, Erdoğan ve Şerif’in Azerbaycan’da yapılan törene iştirak etmesinden rahatsız olmuş. Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği ilerleme de Pakistan’ın büyük bir nükleer güç olduğu da muhakkak. O nedenle Tel Aviv yönetiminin bir paniğe ya da tedirginliğe kapılarak böyle bir operasyon yapması muhtemel. Derin MOSSAD, askeri kargo uçaklarının teknik özelliklerini ve bakım işlerini merak eder. Onun için resmi makamlar, bu olayı dikkatle incelemeli ve aydınlatmalıdır. Teknolojiden fazla anlamam ama bir uçağın iki motorunun anormalleştirilmesi tuhaf. Bu, hiç normal değil.”

Kaynak: Yeniakit