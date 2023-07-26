  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 20 santimetre boyunda! O ilimizde etçil çekirge görüntülendi
Yaşam

20 santimetre boyunda! O ilimizde etçil çekirge görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-07-26 22:38:00 - 2023-07-26 22:43:10

Bahçe işleriyle uğraşan bir vatandaş, 20 santimetre boyundaki etçil çekirge ile karşı karşıya geldi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 20 santimetre boyunda etçil çekirge görüldü. Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Veysel Özçelik, bahçesinde bakım çalışması yaparken yaklaşık olarak 20 santimetre olan etçil bir çekirge ile karşılaştı. Çekirgenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özçelik, hayatında ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüğünü söyledi. Bu canlıların insanlara karşı bir zararının olmadığını ve zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini duyduğunu aktaran Özçelik, "Çekirgenin zararsız olduğu görünce de onu doğal ortamına bıraktım" dedi.

Sıcak havalardan en çok onlar memnun
Sıcak havalardan en çok onlar memnun

Yaşam

Sıcak havalardan en çok onlar memnun

Deniz bisikletleri yasaklandı
Deniz bisikletleri yasaklandı

Yaşam

Deniz bisikletleri yasaklandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23