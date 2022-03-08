20 özel eğitim uygulama okuluna 210 bin 971 malzeme yola çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 özel eğitim uygulama okuluna 210 bin 971 malzemeyi ulaştırmak üzere 20 tırın yola çıktığını belirterek, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde 517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu yıl sonu itibarıyla özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkartacağız.” dedi.
Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde düzenlenen “Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı”na katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Özer, bakanlık olarak son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.
Özer, “Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz, gerek kaynaştırma bütünleştirme yoluyla gerekse özel eğitim anaokullarında, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında her türlü hizmeti almaktalar.” diye konuştu. Konuşmasının ardından beceri uygulama alanlarını gezerek bilgi alan Özer, çocuklarla da sohbet etti.