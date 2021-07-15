  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 617 yeni vaka
Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı
Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi
Üç dilde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu!
Gündem 20 noktada orman yangını çıktı! Bakan Pakdemirli'den açıklama
Gündem

20 noktada orman yangını çıktı! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 22:49:00 -
20 noktada orman yangını çıktı! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok yeni bir yangın var. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı. Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik." diye konuştu.

Osmaniye'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün, ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildi. Bugün sabah 08.40 itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk 15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Elbette çıkış sebebi hala şu an kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama muhtemel insan kaynaklı bir sebebi olacağını arkadaşlarımız düşünüyor."

Pakdemirli, Aydıncık'taki yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay