20 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(115) Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?



(Mü'minun Suresi, 23/115) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder.



Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47



