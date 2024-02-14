20 milyon Uygur’u katleden Çin artık zulmü gizlemiyor!

Sebahattin Ayan İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin’in Doğu Türkistan’da kurduğu toplama kamplarının varlığını açıkça itiraf etmiş ve Çin’in kamplarını “okul” olarak savunmuştu.

Başkonsolos ayrıca bu kamplarda hukuksuz olarak hapsedilen milyonlarca Uygur Türküne “beyinleri hastalıklı, biz tedavi ediyoruz” diyerek açık ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Son günlerde tekrar gündeme gelen Çinli Başkonsolos’un yaptığı bu açıklamalar Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Çin’in Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı sistematik zulmü akit’e değerlendiren Uygur Araştırmaları Merkezi Direktörü Abdulhakim İdris, “Bu sözler Çin'in Doğu Türkistan'da İslam inancını ve Uygur kültürünü bir ‘hastalık’ olarak değerlendirip, yok etme politikası uyguladığının açık itirafıdır. Ünlülerin zulme karşı seslerini yükseltmesi her zaman çok güçlü bir etki yapıyor. Türkiye'de soykırıma sessiz kalındığı bir dönemde ünlü futbolcuların, sporcuların ve aktivistlerin seslerini duyurması çok önemli. Kerem Aktürkoğlu’nu cesaretinden dolayı tebrik ediyor, daha fazla ünlüyü ses çıkarmaya davet ediyorum” dedi.

Toplu tecavüz ve kısırlaştırma

Çin’in uyguladığı kısırlaştırma, dinsizleştirme ve Çinlileştirme politikalarını aktaran Dr. Abdülhalik Kara ise şunları söyledi: “Doğu Türkistan’da Uygur ve diğer Türk halklarından milyonlarca kişi suçsuz yere toplama kamplarına alınıyor. Sağlıksız şartlarda ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirle yaşıyorlar. Ne olduğu belirsiz ilaçlar ve iğneler veriliyor. Tırnak çekme, elektrik gibi işkencelere maruz kalıyorlar. Kadınlar toplu tecavüze uğruyor. Milyonlarca genç Doğu Türkistan’daki çalışma kamplarında veya Çin’deki fabrikalarda köle diye çalıştırılıyor. Kadınlar kısırlaştırılıyor, hamilelere zorla kürtaj yaptırılıyor. Ayrıca milli ve dini kültürel miraslar da yok ediliyor. Uygur tarihi ve kültürüyle ilgili kitaplar yakılıyor, Türk- İslam mimarileri yok ediliyor. Camiler yıkılıyor, Kur’anlar yakılıyor, namaz kılmak, oruç tutmak kampa alınma nedeni olarak gösteriliyor.”

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