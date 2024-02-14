  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilimizde dev rezerv! Resmen fışkırıyor, Asya ülkesi 'Bize satar mısınız?' diye kapımızı çaldı

Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun!

Adliye saldırısının şifresi çözüldü! İşte Can Atalay detayı

Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren karar! Merkez Bankası duyurdu

Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti

MEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Bankalardan ATM'lerle ilgili beklenmedik karar! Bu karar milyonları üzecek

Muharrem İnce eski partisini topa tuttu! CHP’de Adalet, vicdan, liyakat yok

CHP’de kazan kaynıyor! Mustafa Sarıgül’den çarpıcı ifadeler

Emekliler uyarıldı! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat
Dünya 20 milyon Uygur’u katleden Çin artık zulmü gizlemiyor!
Dünya

20 milyon Uygur’u katleden Çin artık zulmü gizlemiyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:41:00 - 2024-02-14 11:42:27
20 milyon Uygur’u katleden Çin artık zulmü gizlemiyor!

1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarını, Müslüman Türklere açık hapishaneye çeviren Komünist Çin, etnik temizlik ve asimilasyon politikaları ile bugüne kadar 20 milyon insanı katletti. Her türlü hak ve özgürlükleri elinden alınan Uygur Türkleri hâlâ insanlık dışı zulümlere maruz bırakılıyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin’in Doğu Türkistan’da kurduğu toplama kamplarının varlığını açıkça itiraf etmiş ve Çin’in kamplarını “okul” olarak savunmuştu.

Başkonsolos ayrıca bu kamplarda hukuksuz olarak hapsedilen milyonlarca Uygur Türküne “beyinleri hastalıklı, biz tedavi ediyoruz” diyerek açık ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Son günlerde tekrar gündeme gelen Çinli Başkonsolos’un yaptığı bu açıklamalar Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Çin’in Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı sistematik zulmü akit’e değerlendiren Uygur Araştırmaları Merkezi Direktörü Abdulhakim İdris, “Bu sözler Çin'in Doğu Türkistan'da İslam inancını ve Uygur kültürünü bir ‘hastalık’ olarak değerlendirip, yok etme politikası uyguladığının açık itirafıdır. Ünlülerin zulme karşı seslerini yükseltmesi her zaman çok güçlü bir etki yapıyor. Türkiye'de soykırıma sessiz kalındığı bir dönemde ünlü futbolcuların, sporcuların ve aktivistlerin seslerini duyurması çok önemli. Kerem Aktürkoğlu’nu cesaretinden dolayı tebrik ediyor, daha fazla ünlüyü ses çıkarmaya davet ediyorum” dedi.

Toplu tecavüz ve kısırlaştırma

Çin’in uyguladığı kısırlaştırma, dinsizleştirme ve Çinlileştirme politikalarını aktaran Dr. Abdülhalik Kara ise şunları söyledi: “Doğu Türkistan’da Uygur ve diğer Türk halklarından milyonlarca kişi suçsuz yere toplama kamplarına alınıyor. Sağlıksız şartlarda ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirle yaşıyorlar. Ne olduğu belirsiz ilaçlar ve iğneler veriliyor. Tırnak çekme, elektrik gibi işkencelere maruz kalıyorlar. Kadınlar toplu tecavüze uğruyor. Milyonlarca genç Doğu Türkistan’daki çalışma kamplarında veya Çin’deki fabrikalarda köle diye çalıştırılıyor. Kadınlar kısırlaştırılıyor, hamilelere zorla kürtaj yaptırılıyor. Ayrıca milli ve dini kültürel miraslar da yok ediliyor. Uygur tarihi ve kültürüyle ilgili kitaplar yakılıyor, Türk- İslam mimarileri yok ediliyor. Camiler yıkılıyor, Kur’anlar yakılıyor, namaz kılmak, oruç tutmak kampa alınma nedeni olarak gösteriliyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tuğrul

Allah (c.c) nüfus bakımından en kalabalık olan şu cehennem güruhunu sen Gayya Kuyularına doldur Ya Rab...(Aminnn)

ΕΛΛΗΝ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ τουρκικής κωλοφάρας

...ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΟΝΟΝ οι βρωμότουρκοι ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ!!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23