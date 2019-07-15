20 kriz anında yapılması gereken pratik çözümler

Teknoloji ile birlikte "hız" çağımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hayat ile bütünlüğü sağlamak ve ayak uydurmak için pratik çözümler gerekiyor. Ani durumlarda yapılması gerekenleri sizler için derledik.

Ani çözümler ar

1-Saçlarınızın yağlı görüntüsünden şikayetçiyseniz, bir miktar bebek pudrası dökerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.

2-Aşırı terleme sorunu yaşıyorsanız, karbonatı cildinize sürebilirsiniz.

3-Saçlarınızın kabarmasından ya da başörtü içinden çıkmasından şikayetçiyseniz, saç spreyinizi fırçanıza sıkarak problemli bölgeleri tarayın.

4-Göz ağrısı, şişmesi ve arpacık gibi sorunlar için demlenmiş çaydan bir miktar alarak gözlerine uygulamanız yeterli olacaktır.

5-Cildiniz kuruduysa bir yumurta kırarak cildinize uygulamanız yetecektir.

6-Tüylerinizden kurtulmak için kahve peelingi yaparak kesin çözümlere ulaşabilirsiniz.

7-Çatlayan dudaklar birçok hastalığın habercisi olabilir. Bol su içmenin yanı sıra, dudaklarınızı nemledirmek için; limon kabuğundan çıkan yağı ya da zeytinyağını kullanarak nemlendirebilirsiniz.

8-Derinizdeki kıymık cımbızla bile çıkmadıysa; üzerine vazelin ve yağlı bir krem sürüp bekletin. Çıktığında fark edeceksiniz.

9-Tırnaklarınızın kırılmasından şikayetçiyseniz gül yağı kullanabilirsiniz.

10-Sakızı yapıştığı yerden çıkarmak için bir miktar buzu üzerinde gezdirmeniz yeterli olacaktır.

11-Ani bir gaz şikayeti yaşıyorsanız, naneli sakız çiğnemek ya da nane çayı içmek sorununuzun kısa süre içinde ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

12-Üzerinize yağ damladığında tuz yerine iki kat etkili olan pudrayı kullanıp, ovalayarak sorunlardan kurtulabilirsiniz.

13-Dişlerinizi fırçalamak için fırsatınız ya da imkanınız yok ise; tuz ve parmağınızı kullanarak derin bir temizlik elde edebilirsiniz.

14-Kabuk bağlayan yaranızı kopardıysanız, üzerine göz damlası damlatarak durmasını sağlayabilirsiniz.

15-Fermuarınızın kapanmadığını fark ettiğinizde, krem ya da bir miktar sabunu sürerek çekmeyi deneyebilirsiniz.

16-Ütü yaparken aniden kıyafetin yandığını hissettiyseniz, üzerine beyaz sirke dökerek bir bez yardımıyla silin. Eğer delik oluşmadıysa sağlam bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

17-Ütünüzün tabanına yapışmış olan kiri, bir miktar tuz döktüğünüz mermer üzerinde gezdirerek kurtulabilirsiniz.

18-Ani bir yaralanma anında, yaraya şeker bastırarak kanı durdurabilirsiniz.

19-Bir yere çarptığınızda zeytinyağı sürerek morarmasını ve şişmesini engelleyebilirsiniz.

20-Aniden gelen kramplar ya da eklem ağrılarınızı gidermek için kırmızı biber yağını süremeniz yeterli olacaktır.