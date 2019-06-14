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Çatlak dudaklar hangi hastalığın habercisi? | Dudakları nemlendirmek için doğal yollar

Özellikle son zamanlarda sıcak havaların çarpması sebebiyle dudaklar çatlayabilir? Peki bunun altında yatan asıl sebep nedir?

14 Haziran 2019 Cuma 12:46
Çatlak dudaklar hangi hastalığın habercisi? | Dudakları nemlendirmek için doğal yollar

Vücudumuzdaki nem buharlaşınca en ince deriye sahip olan yerlerden biri olan dudaklar kurur ve çatlar.

Dudak çatlamasının nedenleri

 - Dudak çatlamaları, bazı kan hastalıklarının habercisi olabilirler. Buna destek olarak da vitamin eksikliği görüldüğü takdirde çatlamalar meydana gelir.

 - Vücuttaki suyun azalması ve şeker fazlalığı da dudak kuruluğu yapar.

 - Sodyum loril içeren maddelerin kullanımı da dudaklarda çatlaklara sebebiyet verebilir.

 - Kuru dudaklar, vücuttaki çinko ve demir eksikliğinin habercisi olabilir.

 - Grip, nezle ya da bu hastalıkların taşıdığı bir virüsü taşıma sebebi, dudak çatlaklarına ve kuruluğuna sebebiyet verebilir.

 - İncir ve gıda boyası tüketmiş kişilerde de dudak kuruluğu ve çatlaması görülebilir. Bu sorun, alerjisi olan ya da o maddeyi çok tüketenlerde görülür.

 - Diş macunları dudakları kurutabilir, hatta diş macunlarına bazı insanların alerjisi vardır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

 - Tiroidlerin düzensiz çalışması dudak kuruşuğu yapabilir. Bu durumda düzenli su içmek ve nemlendirici kullanmak gerekir.

 - Bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebilir. Prospektüsü okuduktan sonra yan etkisinin belirtileri olarak ''dudak çatlaması, sıvı eksikliği, döküntü'' gibi ibareler gördüğünüzde, hemen doktora başvurulmalıdır.

 - Sedef hastalığı olan kişilerde dudak kuruluğu meydana gelebilir.

 - Bunların yanında; allerjen maddeler içeren, sağlıksız kozmetik ürünleri de dudak çatlağı yapabilir.

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Dudak çatlakları için öneriler

  • Doğal hazırlanan nemlendiriciler ya da meyveler kullanılmalıdır.
  • Bol sıvı tüketimi yapılıp, dudaklar fazla yalanmamalıdır.
  • Dudak peelingi yapılmalıdır.
  • Vitamin ve özellikle B vitamini içerikli beslenilmelidir.
  • Aloe vera tüketilmeli ya da dudaklara sürülmelidir.
  • Hint yağı ya da hindistan cevizi yağını dudaklarınıza sürün. Dış etkenlerden korumasına yardımcı olacaktır.
  • Sütle dudaklarınızı nemlendirin.

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:46
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