Çatlak dudaklar hangi hastalığın habercisi? | Dudakları nemlendirmek için doğal yollar

Vücudumuzdaki nem buharlaşınca en ince deriye sahip olan yerlerden biri olan dudaklar kurur ve çatlar.

Dudak çatlamasının nedenleri

- Dudak çatlamaları, bazı kan hastalıklarının habercisi olabilirler. Buna destek olarak da vitamin eksikliği görüldüğü takdirde çatlamalar meydana gelir.

- Vücuttaki suyun azalması ve şeker fazlalığı da dudak kuruluğu yapar.

- Sodyum loril içeren maddelerin kullanımı da dudaklarda çatlaklara sebebiyet verebilir.

- Kuru dudaklar, vücuttaki çinko ve demir eksikliğinin habercisi olabilir.

- Grip, nezle ya da bu hastalıkların taşıdığı bir virüsü taşıma sebebi, dudak çatlaklarına ve kuruluğuna sebebiyet verebilir.

- İncir ve gıda boyası tüketmiş kişilerde de dudak kuruluğu ve çatlaması görülebilir. Bu sorun, alerjisi olan ya da o maddeyi çok tüketenlerde görülür.

- Diş macunları dudakları kurutabilir, hatta diş macunlarına bazı insanların alerjisi vardır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

- Tiroidlerin düzensiz çalışması dudak kuruşuğu yapabilir. Bu durumda düzenli su içmek ve nemlendirici kullanmak gerekir.

- Bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebilir. Prospektüsü okuduktan sonra yan etkisinin belirtileri olarak ''dudak çatlaması, sıvı eksikliği, döküntü'' gibi ibareler gördüğünüzde, hemen doktora başvurulmalıdır.

- Sedef hastalığı olan kişilerde dudak kuruluğu meydana gelebilir.

- Bunların yanında; allerjen maddeler içeren, sağlıksız kozmetik ürünleri de dudak çatlağı yapabilir.

Dudak çatlakları için öneriler