Çatlak dudaklar hangi hastalığın habercisi? | Dudakları nemlendirmek için doğal yollar
Özellikle son zamanlarda sıcak havaların çarpması sebebiyle dudaklar çatlayabilir? Peki bunun altında yatan asıl sebep nedir?14 Haziran 2019 Cuma 12:46
Vücudumuzdaki nem buharlaşınca en ince deriye sahip olan yerlerden biri olan dudaklar kurur ve çatlar.
Dudak çatlamasının nedenleri
- Dudak çatlamaları, bazı kan hastalıklarının habercisi olabilirler. Buna destek olarak da vitamin eksikliği görüldüğü takdirde çatlamalar meydana gelir.
- Vücuttaki suyun azalması ve şeker fazlalığı da dudak kuruluğu yapar.
- Sodyum loril içeren maddelerin kullanımı da dudaklarda çatlaklara sebebiyet verebilir.
- Kuru dudaklar, vücuttaki çinko ve demir eksikliğinin habercisi olabilir.
- Grip, nezle ya da bu hastalıkların taşıdığı bir virüsü taşıma sebebi, dudak çatlaklarına ve kuruluğuna sebebiyet verebilir.
- İncir ve gıda boyası tüketmiş kişilerde de dudak kuruluğu ve çatlaması görülebilir. Bu sorun, alerjisi olan ya da o maddeyi çok tüketenlerde görülür.
- Diş macunları dudakları kurutabilir, hatta diş macunlarına bazı insanların alerjisi vardır. Bu duruma dikkat edilmelidir.
- Tiroidlerin düzensiz çalışması dudak kuruşuğu yapabilir. Bu durumda düzenli su içmek ve nemlendirici kullanmak gerekir.
- Bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebilir. Prospektüsü okuduktan sonra yan etkisinin belirtileri olarak ''dudak çatlaması, sıvı eksikliği, döküntü'' gibi ibareler gördüğünüzde, hemen doktora başvurulmalıdır.
- Sedef hastalığı olan kişilerde dudak kuruluğu meydana gelebilir.
- Bunların yanında; allerjen maddeler içeren, sağlıksız kozmetik ürünleri de dudak çatlağı yapabilir.
Dudak çatlakları için öneriler
- Doğal hazırlanan nemlendiriciler ya da meyveler kullanılmalıdır.
- Bol sıvı tüketimi yapılıp, dudaklar fazla yalanmamalıdır.
- Dudak peelingi yapılmalıdır.
- Vitamin ve özellikle B vitamini içerikli beslenilmelidir.
- Aloe vera tüketilmeli ya da dudaklara sürülmelidir.
- Hint yağı ya da hindistan cevizi yağını dudaklarınıza sürün. Dış etkenlerden korumasına yardımcı olacaktır.
- Sütle dudaklarınızı nemlendirin.
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