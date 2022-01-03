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Yerel 20 köpek kovaladı! Fabrika işçisi ölümden döndü
Yerel

20 köpek kovaladı! Fabrika işçisi ölümden döndü

İstanbul'da bir fabrikaya mal bırakmaya giden Uğur M., yaklaşık 20 köpeğin kendini kovalaması üzerine kaçmaya çalışırken çukura düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 10:58:00 - 2022-01-03 10:59:12
20 köpek kovaladı! Fabrika işçisi ölümden döndü

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesindeki bir fabrikaya mal bırakmaya giden Uğur M., yaklaşık 20 köpeğin kendini kovalaması üzerine kaçmaya çalışırken çukura düştü.

Ayak bileği kırılan Uğur M.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevresine toplanan köpekleri kovalayan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Uğur M. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bileğinde birçok noktada kırıklar oluşması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Uğur M.'nin bir süre yürüyemeyeceği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Uğur M., duruma tepki göstererek şunları söyledi:

Kapılar açık olduğu için köpekler bir anda üstüme saldırdı, ben arabaya doğru kaçmaya başladım kaçarken de ayağım çukura girdi ve kırıldı. Beni o esnada yoldan geçen bir araç sürücüsü kurtardı. Ben saldırmayacaklarını düşündüm ama gerçekten saldırmaya başladılar ve ben kaçmak zorunda kaldım. Burada bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Çocuklar geçemiyor buradan, arkadan dolanıyorlar. Burası bir barınak değil, bu fabrikaya ait. Buranın sahibi bakıyor köpeklere ama tedbir yok, güvenlik yok, bir anda saldırmaya başlıyorlar insanlara.

 

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Yorumlar

Bi şay yapmaz yea!

"Saldırmayacaklarını düşünmüş" senin gibi düşünen zavallılar oldukça; her gün hayvan cilalaması yapan medya ile bundan etkilenen cahil aileler ve karşı mahalleye yaranmak isteyen yetkililer oldukça, daha çok saldırı haberi gelecek.
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