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Yerel 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gönüllerince eğlendiler
Yerel

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gönüllerince eğlendiler

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne” özel düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 12:13:00 - 2021-11-21 12:16:54
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gönüllerince eğlendiler

Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’da katıldı. Başkan Doğan, çocuklarla birlikte el baskısı yaptı, tiyatro izledi. Devam edecek olan etkinliklerde tiyatro, konser, el baskısı boya çalışması, ritim, oyun hamuru atölyeleri, masal anlatımı ve çeşitli çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler yine 13.00, 14.15 ve 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün Dünya Çocuk Haklarını Koruma günü, UCİM ile birlikte çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Sevgili öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize de teşekkür ediyorum. Bizler çocuklarımıza yaşanılabilir, güvenli, güzel bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Yerel yöneticilerin özellikle çok büyük bir görevi var, inanın ki bunu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklar bizim için çok önemli, çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Çocuklarımıza güzel miras bırakmak istiyoruz. Çocuklarımızı her türlü hukuksuzluklardan korumak, onları her türlü haksızlıklardan korumak, işte diğer bir görevimizde bu” dedi.

Eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Doğan, “Çocuklarımızın eğitimdeki ve sağlıktaki fırsat eşitliği bizim için çok önemli. Bu anlamda sekiz tane mahallemize kadın çocuk yaşam merkezleri açtık. Buralarda eğitimde adaleti sağlamaya çalıştık. Buralarda çocuklarımız için branş dersleri veriyoruz, Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri dersleri veriyoruz. Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’mizde küçük çocuklarımız için satranç, robotik kodlama, yabancı dil eğitimleri veriyoruz. Biz istiyoruz ki anneler işteyken, çocuklarımız okul zamanı haricindeki vakitlerini doğru düzgün eğitim alarak ve doğru düzgün kişilerin eğitim verdiği kurumlarda geçirsin” diye konuştu.

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