ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١٠) مِنْ وَرَٓائِهِمْ جَهَنَّمُۚ وَلَا یُغْنٖی عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَیْـًٔا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِیَٓاءَۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظٖیمٌؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(10) Önlerinde cehennem! Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah’ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır.



(Casiye Suresi, 45/10) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu kitabın kıymetini bilmeyenler, mâkul bir delile dayanmadıkları halde kurulu düzenin kendilerine sağladığı itibar ve menfaatler kaybolmasın diye onu inkâra yönelenler ise dünyada refah içinde yaşasalar bile ebedî âlemde perişan olacaklar, şiddetli cezalar göreceklerdir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 12-13





HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

Amr b. Şuayb´ın anlattığına göre bir adam Hz. Peygamber´e gelir ve:

"Benim malım var. Babam ise, benim malıma muhtaç." deyince, Hz. Peygamber:

"Sen ve malın baban içindir. Şüphe yok ki çocuklarınız kazancınızın en iyisidir. Çocuklarınızın kazancından yiyebilirsiniz." buyurur.



Kaynak: Ebû Davud, Büyû, 79

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