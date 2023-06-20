  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

10 kazı makinası çalışıyor! Türkiye'nin en hızlı metrosunda sona gelindi

Fatih Erbakan 'Yerel seçime Cumhur İttifakı ile mi gireceksiniz?' sorusunu cevapladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Yatırım aracını açıkladı! Dolar ve gram altın tahmini

Çin Devlet Başkanı Şi'den tehdit eden ülkelere çağrı! Blinken ile görüştü: ABD'ye, dünya ikimize yeter

AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun 'yoksulluk' derken sesinin kısldığı anlar gündem oldu! Ne yaptıysa diyemedi...

Belediye kasasından genel başkanlık çalışması yapıyor!

Türkiye içinde önemli olan Teknoloji devi Apple'ın İsviçre'deki mücadelesi: Şirket devinden marka savaşı

ABD'den Türkiye'ye unutulmayacak ayıp! 31 tane İHA yolladılar

BM, İsrail'in Filistin toprakları ile ilgili yeniden kararı: İlan ettiler! Yasa dışı diyerek ifade etti! Flaş kararı
İSLAM 20 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 05:12:00 -
20 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَؕ اِنَّ الَّذٖينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin.

Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz.

Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar."

(Nahl Suresi, 116)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Allah’ın hükümlerini önemsemeyip de haram ve helâl konusunu hafife alarak, aslında kendi keyfî arzularıyla uluorta hükümler koyup bunları Allah’ın hükümleriymiş gibi göstermeye kalkışmak, “az bir faydalanma” yani önemsiz dünya menfaatleri uğruna “Allah üzerine yalan uydurmak”, insanı ebedî kurtuluştan mahrum bırakacak ve “elemli bir azab”a götürecek ölçüde ağır bir suçtur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 448-449



ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

 وعنْ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنْهُ قال : قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنًَّ الصِّدْقَ يهْدِي إلى الْبِرِّ وَإنَّ البرِّ يهْدِي إلى الجنَّةِ ، وإنَّ الرَّجُل ليَصْدُقُ حتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدّيقاً، وإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ وإنَّ الفُجُورًَ يهْدِي إلى النارِ ، وإن الرجلَ ليكذبَ حَتى يُكْتبَ عنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً » متفقٌ عليه .

Abdullah İbni Mes'ûd radıyallâhu anh''den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir.

Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır".

Kaynak: Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105.

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23