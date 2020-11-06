20 FETÖ’cü ile 10 PKK’lı teknede yakalandı
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, 20 FETÖ üyesi ile 10 PKK’lı terörist kaçak yoldan İtalya'ya gitmeye çalışırken yakayı ele verdi.
Yunan basınına göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ’cü ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 göçmen tespit edildi. Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, kendilerini Yunan makamlarına eski polis ‘Gülenci’ olarak tanıttığı ileri sürüldü. PKK'lıların arasında ise eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu iddia edildi.