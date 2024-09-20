20 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(٣) وَهُوَ الَّذٖي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فٖيهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَاراًؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فٖيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(3) Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O’dur.



Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor.



Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.

(Ra'd Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bir önceki âyette Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren gökyüzündeki delillere değinilmişti. Burada da aynı konularla ilgili olarak yer küresindeki deliller ele alınmaktadır.

Yeryüzünün enine boyuna uzatılmasından maksat, yer küresinin çeşitli jeolojik oluşumlar neticesinde bugünkü halini alması ve arazi yapısı itibariyle üzerinde dolaşmaya, barınmaya, korunmaya, ziraat yapmaya ve beşerî ihtiyaçların gereği olan başkaca faaliyetlerde bulunmaya, uygarlık kurmaya elverişli kılınması, kısaca gerek insan gerekse diğer canlıların hayatlarını sürdürmeleri için lüzumlu olan özellikleri taşır hale getirilmesidir.

Allah Teâlâ’nın yeryüzünü yaşamaya elverişli olarak yaratmış olması, bunun için yer küresinin dengesini sağlayacak dağlar, tarım ve hayvancılığa elverişli ovalar, vadiler, yaylalar, nehirler, çeşit çeşit meyveler meydana getirmiş olması, O’nun büyüklüğünü ve kudretini gösteren delillerdir. Allah canlı varlıkları erkekli dişili yarattığı gibi bitkileri de erkekli dişili yaratmıştır.



Bitkiler de erkek ve dişi tohumların birleşmesiyle ürün verir. Bazı türlerde erkek ve dişi organlar ayrı bitkilerde olduğu halde çoğunda aynı çiçekte olur. Bunlar Allah’ın kudretini gösteren delillerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 272

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Aç karnına hacamât (kan aldırma) daha faydalıdır.

Onda şifa ve bereket vardır.

Aklı ve hafızayı güçlendirir.

Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günü hacamât olmayın.

Dikkatle takip edin Pazartesi veya Salı günü olun.

Allah, Eyyûb (as)’ı o gün belâdan kurtardı.

O, çarşamba günü belâya maruz kalmıştı.

Cüzzâm ve baras (abraş) ancak Çarşamba gündüzünde veya gecesinde zuhur eder.”



Kaynak: İbn Mâce, Tıb, 22





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:









KISSADAN HİSSE:



BİR SİNEK YÜZÜNDEN BİRİ CENNETLİK, DİĞERİ CEHENNEMLİK OLAN İKİ KİŞİ



Bir kişi bir sinek yüzünden cennete girdi. Diğeri de bir sinek yüzünden cehenneme atıldı: Önceki ümmetlerden iki kişi, puta tapan bir kavme uğramışlardı. Onların yanına kim gelirse mutlaka putlarına kurban kestirirlerdi. Gelenlerden birine:

“Bir şey kurban et!” dediler. O ise:

“Yanımda bir şey yok” dedi.

“Bir sinek bile olsa kurban et!” dediler. O da bir sinek kurban edip geçti ve cehenneme müstahak oldu. Diğerine de:





“Bir şey kurban et!” dediler. O ise:

“Ben Allah’tan başka kimseye kurban kesmem!” dedi. Onu şehit ettiler, o da cennete girdi. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 203.)

Kaynak: Mehmet Lütfi Arslan