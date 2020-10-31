  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası
Spor

20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

Tekler finalinde 1 numaralı seribaşı Estonyalı tenisçi Kaia Kanepi, Rus rakibi Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:12:56 -
20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

İSTANBUL (AA) - 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde 1 numaralı seribaşı Estonyalı tenisçi Kaia Kanepi, Rus rakibi Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplam 25 bin dolar ödüllü kapalı kort turnuvasının tekler finalinde Kaia Kanepi ile Vera Zvonareva karşı karşıya geldi.

Finale set kaybetmeden gelen iki tenisçiden 35 yaşındaki Kaia Kanepi, rakibini bir saat 36 dakika süren mücadele sonunda 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kaia Kanepi, final maçının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'u ve Türk yemeklerini çok sevdiğini ve bu turnuvada yer aldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Depremden 15 saat sonra güzel haber
Gündem

Depremden 15 saat sonra güzel haber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fadime Tolu, depremden 15 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay