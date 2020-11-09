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Spor 20. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'da tamamlandı
Spor

20. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'da tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:03:30 -
20. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'da tamamlandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen 20. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünden (ATDSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyhan Belediyesi'nin sponsorluğunda 23 ülkeden 205 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva final müsabakalarıyla tamamlandı.

Tek erkekler finalinde Rusya'dan Artur Aiokhanov, İngiliz rakibi Taymur Muhammed'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenerek şampiyon oldu.

Tek kızlar finalinde ise Duru Söke, Rus rakibi Ekaterina Ivanova'yla 3-6, 7-5 ve 3-6'lık setlerle yenilerek, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Çift erkeklerde Türkiye'den Erkut Aydın ve Emirhan Bulut ikilisi şampiyon oldu.

Çift kızlar finalinde Türk tenisçiler Ceylin İpek ve İrem Kurt ikilisi, Rusya'dan Ekaterina Ivanova ve Fransa'dan Beverley Aamiyah Nyangon çiftine yenilerek, turnuvadan ikinci olarak ayrıldı.

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi.

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