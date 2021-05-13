20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları ne zaman?

20 bin öğretmen sözlü sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Mart'a kadar ön başvuru işlemlerini tamamlayanlar mülakat yerlerini geçtiğimiz günlerde öğrendi. MEB'in atama takvimine göre, 20 bin öğretmen alımı sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak. Atama tercihlerinin sonuçları ise en son süreçte 8 Eylül'de duyurulacak. Öte yandan Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak.

MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları ne zaman?

MEB sözleşmeli öğretmenlik alımı sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi

Sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.