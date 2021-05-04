20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanı 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat taban puanı kaç?

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarının 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınava alınacak adaylar ve sınav merkezleri belli oldu. Başvurusu kabul edilen adaylar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Süreci başarıyla tamamlayan adayların atama tercihleri 1-6 Eylül 2021'de alınacak ve 8 Eylül 2021'de atama sonuçları ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanı kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama için toplam 89.366 başvuru oldu. Başvuranların 55.210'u mülakata davet edildi. 25 kişilik kontenjana sahip Adalet alanının taban puanı 83.21765; 210 kontenjana sahip Almanca alanının taban puanı 69.19954; 503 kontenjana sahip Arapça alanının taban puanı 52.61833 ile 54.03381; 144 kontenjana sahip Biyoloji alanının taban puanı 76.99530; 219 kontenjana sahip Coğrafya alanının taban puanı 76.73133; 1805 kontenjana sahip Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının taban puanı 71.92481; 996 kontenjana sahip Fen Bilimleri alanının taban puanı 71.83010; 1260 kontenjana sahip İlköğretim Matematik alanının taban puanı 62.19634; 1938 kontenjana sahip İngilizce alanının taban puanı 61.90226; 1004 kontenjana sahip Matematik alanının taban puanı 69.34726; 2094 kontenjana sahip Özel Eğitim alanının taban puanı 50.07555 oldu.

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanları için tıklayın