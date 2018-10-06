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20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?, Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:31
20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretman alımlarına ilişkin ön başvuru ve diğer detaylar için aşağıdaki haberimizi tıklayabilirsiniz. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber- ATV ortak yayınına katılarak atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzünü güldürecek müjdeyi vermişti. AK Parti iktidarı döneminde 580 bin öğretmenin atandığını bu yıl içinde de yeni atamaların yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:31
  1. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?
  2. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi

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