20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? 20 bin öğretmen ataması hangi illere yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi MEB bakanı Mahmut Özer’den geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze olarak açılacak. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül’de ders başı yapacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz." dedi.

20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Öğretmen atamalarının başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Antalya başta olmak üzere tüm illere öğretmen atama branşlara göre yapılacak.