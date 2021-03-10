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Eğitim 20 bin sözleşmeli öğretmen atama puanları | 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kaç puandan alınacak?
Eğitim

20 bin sözleşmeli öğretmen atama puanları | 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kaç puandan alınacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama taban puanları, Öğretmen atamaları branş dağılımı 2021 MEB haberleri. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretem ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Öğretmen ataması başvurusunda bulunacak adaylar öğretmen ataması atama puanlarını merak ediyor. Öğretmen atamaları branş dağılımı 2021 MEB tarafından açıklandı. Peki 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 nasıl? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama puanları ne kadar? 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kaç puandan alınacak? İşte sözleşmeli öğretem atama ve başvuru kılavuzu detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:22:00 -
20 bin sözleşmeli öğretmen atama puanları | 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kaç puandan alınacak?

2021 öğretmen atamaları branş kontenjanları ve taban puanları. 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

20 bin sözleşmeli öğretme ataması sözlü sınavı ne zaman?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Koronavirüs salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

20 öğretmen ataması atama branş dağılımı nasıl?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu. 

Öğretmen ataması atama puanları

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

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Öğretmen ataması kılavuzu için tıklayın

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