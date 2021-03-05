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Eğitim 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak 2021?

Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan 20 bin öğretmen ataması haberinden sonra atanmak için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, atamalar ne zaman, tercih sayfası açıldı mı sorusuna cevap ararken 2021 Yılı Mart Ayı Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:17:00 - 2021-03-05 19:27:50
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak 2021?

 20 bin öğretmen ataması için gün sayan öğretmen adaylaı için beklenen haber geldi. 20 ibn öğretmen ataması açıklanma tarihine ilişkin detaylar açıklandı. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak 2021?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar; Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

Ön başvurular ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

MEB SÖZLEMELİ PERSONEL ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

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