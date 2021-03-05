Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan 20 bin öğretmen ataması haberinden sonra atanmak için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, atamalar ne zaman, tercih sayfası açıldı mı sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda 20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı belli oldu.

20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Sözlü sınavlar ise mayıs ayında başlayacak. Ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.