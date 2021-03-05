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Eğitim 20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?
Eğitim

20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?

20 bin öğretmen ataması için adaylar gelişmeleri takip ediyor. 2021 Yılı Mart Ayı Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:08:00 - 2021-03-05 19:29:07
20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?

Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan 20 bin öğretmen ataması haberinden sonra atanmak için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, atamalar ne zaman, tercih sayfası açıldı mı sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda 20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı belli oldu.

20 bin öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Sözlü sınavlar ise mayıs ayında başlayacak. Ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

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