Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak detayların kısa zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.

2020 öğretmen atamaları branş dağılımı

2021 yılında öğretmen ataması branş dağılımı henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan atamalardaki branş dağılımı şöyle...

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...



Sınıf öğretmenliği ataması 2831,



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



İngilizce öğretmeni ataması 1739,



Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,



İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.