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Eğitim 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak 2021?
Eğitim

20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Yılı Mart Ayı Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayınlandı. 20 bin atama müjdesi için öğretmen adayları gün sayıyordu. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:16:00 -
20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak 2021?

Öğretmen atama tercihleri öncesinde ise hangi bölgelerde kaç kişilik kontenjan açılacak merak konusu oluyor. 2021 yılında kaç öğretmen, hangi branşlara atanacak en çok merak edilen sorular arasında. Peki Öğretmen atamaları 2021 ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak 2021?

Öğretmen atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki aylarda olacak. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

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