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Eğitim 20 bin öğretmen atama taban puanları
Eğitim

20 bin öğretmen atama taban puanları

Öğretmen ataması taban puanları | Öğretmenlerin merakla beklediği atama takvimi belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama ön başvurusunda bulanacaklar taban puanları araştırmaya başladı. 20 bin öğretmen ataması taban puanları güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:16:00 -
20 bin öğretmen atama taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak. Peki, öğretmen atama taban puanları belli mi?

20 bin öğretmen atama taban puanları

 

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