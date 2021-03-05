20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
20 bin öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son dakika belli oldu. Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
2021 Yılı Mart Ayı Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Atama sonuçları 8 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak ve sınavda başarılı olan adaylar, 1 Eylül - 6 Eylül tarihinde tercihlerini yapabilecekler. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
20 bin öğretmen ataması ön başvuru tarihi
Öğretmen atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki aylarda olacak. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.