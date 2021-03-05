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Eğitim 20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021
Eğitim

20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021

20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 20 bin öğretmen atamasında, başvuru tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. 20 bin öğretmen atamasının kontenjan sayıları merak ediliyor. İşte 20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021...

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:26:00 -
20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021

Büyük merakla beklenen öğretmen atamaları haberi için yurt genelinde sabırsızlık hakim. Devlet kadrosuna öğretmen olarak atanmak için hayal kuranlar puanına göre gitmek istediği bölgeyi tercih etmek için heyecanlanıyor. 20 bin öğretmen ataması kontenkanları şimdiden araştırılıyor. İşte 2021 öğretmen ataması konterjanları...

20 bin öğretmen atama kontenjanları 2021

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