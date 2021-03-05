  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021
Eğitim

20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2021 öğretmen atama takvimi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 20 bin öğretmen atamalarının başvurularına ilişkin detaylar MEB tarafından gelen son dakika açıklaması ile netleşti. Öğretmen adayları hangi branştan kaç kişinin atanacağını merak ediyor. İşte 20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021...

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:36:00 -
20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021

Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. Duyuruda 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı da belirtildi. İşte 2021 yılında atanacak öğretmenlik branşları...

20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021

20 bin öğretmen atama ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların sözlü sınava gireceği merkezlerin 3 Mayıs'ta açıklanacağı belirtilirken bu sınavlar ise 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Atama sonuçları 8 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak ve sınavda başarılı olan adaylar, 1 Eylül - 6 Eylül tarihinde tercihlerini yapabilecekler. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!
Dünya

ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!

Covid-19 vakaları ve ölümleri hakkındaki tahminleri dünya çapında yakından takip edilen Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray..
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!
Gündem

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!

Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 7'si kadın 59 şüpheli gözaltına alındı. Bahis çetesinin para ..
Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!
Dünya

Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!

Irak’taki saldırıları bahane eden ABD yönetimi Suriye ve Irak’taki işgalini daha da derinleştiriyor. Amerikan basını, Pentagon’un iki ülkeye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay