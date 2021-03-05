Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. Duyuruda 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı da belirtildi. İşte 2021 yılında atanacak öğretmenlik branşları...

20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2021

20 bin öğretmen atama ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların sözlü sınava gireceği merkezlerin 3 Mayıs'ta açıklanacağı belirtilirken bu sınavlar ise 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Atama sonuçları 8 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak ve sınavda başarılı olan adaylar, 1 Eylül - 6 Eylül tarihinde tercihlerini yapabilecekler. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.