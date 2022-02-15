20 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılından bu yana 20 ayrı suç dosyasından aranan şahsın yakalandığını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında 12' si hırsızlık, 3'ü konut dokunulmazlığını ihlal etme, 2'si yağma, 1'i görevi yaptırmamak İçin direnme, 1'i mala zarar verme ve 1'i basit yaralama suçlarından olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası olan ve 2019 yılından itibaren aranan S.Y. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut isimli şüpheli Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı." denildi.

Yakalanan S. Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.