Trabzonspor'da 2. Yusuf Yazıcı vakası yaşanmak üzere. Yusuf Yazıcı'yı 17,5 milyon euro karşılığında Lille'e satan Trabzonspor, şimdi de genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı Lille'e göndermeye hazırlanıyor. Fransız ekibinin başarılı savunmacı için resmi teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Trabzonspor, Fransız ekibine bir futbolcusunu daha göndermeye hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı'dan 17,5 milyon euro bonservis kazanan ve kulüp rekorunu kıran Trabzonspor, hatırı sayılır bir transfer satışı daha yapmak üzere.

YUSUF YAZICI SONRASI TRABZONSPOR'DAN LILLE'E BİR YILDIZ DAHA

Lille bir Türk için daha atağa kalktı. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi isimleri bulunduran Lille, Trabzonspor'dan bir transfer daha yapıyor. Fransız ekibi, Bordo-Mavililerin genç stoperi Ahmetcan Kaplan için harekete geçti.

LILLE'İN SON GÖZDESİ AHMETCAN KAPLAN

Yusuf Yazıcı transferinden memnun kalan Lille, gözünü Türk pazarından ayırmıyor. Lille'in son hedefi ise Ahmetcan Kaplan. Bu sezon Trabzonspor'da bulduğu şansları iyi değerlendiren genç stoper, Fransız ekibinin de dikkatini çekti.

RESMİ TEKLİF İÇİN GELİYORLAR

Yusuf Yazıcı transferiyle kulüp tarihinin en yüksek transfer satışını gerçekleştiren Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'dan da hatırı sayılır bir gelir elde etmek istiyor. Lille'in 19 yaşındaki savunmacı için Trabzonspor'a resmi teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ahmetcan Kaplan bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor formasıyla 15 maça çıktı ve 952 dakika süre aldı.