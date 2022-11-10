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Spor 2. Yusuf Demir vakası olmasın!
Spor

2. Yusuf Demir vakası olmasın!

Bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda devre arası için kollar sıvanmaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Dortmund'un yıldızı Emre Can'a kancayı taktı. Alman Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu için TFF'den bilgi istendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:55:00 -
2. Yusuf Demir vakası olmasın!

Bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda devre arası için kollar sıvanmaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Dortmund'un yıldızı Emre Can'a kancayı taktı. Alman Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu için TFF'den bilgi istendi.

Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can için Galatasaray devreye girdi. Geçtiğimiz yıllarda da hem İlkay hem de Emre Can ile ilgilenen sarı-kırmızılılar vitesi arttırdı.

TFF'YE SORDULAR
Emre Can'ın Türk statüsünde oynayabilip oynayamadığını öğrenmek için TFF'den bilgi isteyen Galatasaray yetkilileri gelecek cevaba göre Dortmund ile görüşmelere başlayacak. Galatasaray, Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Can'ı devre arasında renklerine katıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.

Galatasaray'a Barcelona'dan alınan Yusuf Demir için de TFF ile uzun süredir Türk statüsü konusu konuşuluyor...

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