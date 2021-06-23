2 yıldır hiç evden çıkmamış! KPSS sorularını dağıtan FETÖ'cü yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin yaptığı başarılı operasyon sonucunda aranma kaydı bulunan firari H.D. saklandığı gaybubet evinde yapılan uzun takip çalışmaları sonucunda Keçiören ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

2 yıldır evden çıkmamış

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen firari H.D.’nin saklandığı gaybubet evinden 2 yıldan beri hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı tespit edildi. Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, firari H.D.’nin örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı yapılan tespitler arasında yer alırken Salih kod adını kullandığı bilinen firari H.D.’nin FETÖ/PDY örgütü içerisinde üst düzey konumlarda görev aldığı tespit edildi.

Firari H.D.’nin emniyette yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.