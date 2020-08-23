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Spor 2 yıl hapsi istenen Fatih Altaylı'dan flaş çıkış: Bu onu kurtarmaz!
Spor

2 yıl hapsi istenen Fatih Altaylı'dan flaş çıkış: Bu onu kurtarmaz!

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve gazeteci Fatih Altaylı arasında yaşanan söz düellosu yargıya taşındı. Avcı, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Altaylı ise , "Dava açmak istiyorsa açar tabii ama bu onu kötü antrenör olmaktan kurtarmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:18:00 -
2 yıl hapsi istenen Fatih Altaylı'dan flaş çıkış: Bu onu kurtarmaz!

Beşiktaş eski Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı arasında çıkan kriz yargıya taşındı.

2 yıl hapsi istendi

Altaylı'nın Habertürk’te yayınlanan spor programında kendisine hakaret ettiğini iddia eden Avcı, suç duyurusunda bulundu Avcı'nın şikayetiyle birlikte hakkında dava açılan Fatih Altaylı’nın 2 yıl hapsi istendi.

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Spor Saati’ adlı programda Abdullah Avcı için şunları söylemişti;

"A Milli Takım'a gittin, madara olarak geri geldi. Çeşitli ilişkiler sayesinde Başakşehirspor'da 4 yıl kaldın. Bunların 2 yılında çuvalladın. En tepeden kollanarak, desteklenerek... Ne oldu, altına yaptın? Sen kim oluyorsun Abdullah Avcı başarıdan söz ediyorsun. Büyük bir ukalalık, züppelik içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon üst yapıda başarısı yok, altyapılarda var."

Abdullah Avcı, Fatih Altaylı'ya şu cevabı vermişti;

"Abdullah Mucib Avcı'ya karşı Fatih Altaylı'nın 7 Ekim 2019 tarihli Spor Saati Programı'nda sarf etmiş olduğu hakaret boyutuna varan sözleri neticesinde Fatih Altaylı'ya karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500.000 TL'lik manevi tazminat davası açıldığını kamuoyunun dikkatine sunarız."

Altaylı: Bu onu kurtarmaz

Avcı’nın kendisi hakkında suç duyurusu bulunmasıyla ilgili konuşan Fatih Altaylı hakaret etmediğini savundu. Altaylı "Ben kendisine hayatım boyunca hiçbir yerde hakaret etmedim. Kötü antrenör demek hakaret değildir. Kötü antrenör demek, kötü antrenör olduğu yolunda bir intiba demektir. Kötü antrenör demek, kimseye hakaret olmaz, dava açmak istiyorsa açar tabii ama bu onu kötü antrenör olmaktan kurtarmaz" dedi.

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