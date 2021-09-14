2 yaşındaki bebeğine işkence yapan kadın hakkında yeni gelişme!

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte etme, vücudunun çeşitli yerlerine iğne batırma ve darbetme iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık anne Ezgi K.’nin davası, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ezgi K. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı dosyaya, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporun eklendiğini belirtti.

İfadeleri ile muayene bulguları uyumlu bulundu

Ezgi K.’nin polis merkezinde verdiği ifadeye de değinilerek raporda, şu bilgiler yer aldı:

“Ezgi K.'nin küçük çocuğun burnunun, ağzının ve kulağının iç kısmına ve göbek deliğine evdeki şırınga iğnesini batırarak kanama meydana getirme, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar meydana getirme, kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacakları ve göğüs kısmına jiletle kesiler yapma eylemlerine ilişkin açıklamaları ile çocuğun muayene bulguları uyumludur.”

Dosyada, yapılan eylemlerin yaşamsal tehlikeye neden olacak nitelikte olmadığı, fakat devam edildiği takdirde yaşamsal tehlikenin meydana gelebileceği kaydedildi.

'Vekaleten hastalık' ile uyumlu

Olayın yaşandığı tarihte, annenin psikolojik rahatsızlığına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığı ifade edildi.

Raporda, sanık annenin polis merkezinde çocuğuna yaptığını söylediği eylemlerin vekaleten hastalık "Munchausen by Proxy" (Aile çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık oluşturmakta ve hasta çocuğu doktora götürmekte) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olduğu belirtildi.

Savunması sorulan sanık anne, “Zaten eşim de şikayetini geri çekmiştir. Gerekirse adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme ara kararında, sanık hakkında vekaleten hastalık olarak belirtilen duruma ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek sanığın cezai ehliyeti olup olmadığıyla ilgili rapor istenmesine karar verdi.

Ezgi K.’nin tutukluluk haline devam edilirken, eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi K.'nin polis merkezindeki ifadesi aktarılmıştı.

Anne Ezgi K'nin çocuğu E.M.K.'ye bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla, şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti.

Bebek 20 gün hastanede yattı

Ayrıca iddianamede, anne Ezgi K.'nin çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu, bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı.

Damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte etti

Ezgi K.'nin, bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun baba Eray K.'yi uyardığı da iddianamede yer almıştı.

20 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Ezgi K.'nin polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği belirtilmiş, sanık hakkında ‘çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.