2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı

Sarayköy ilçesinde 30 Nisan'da meydana gelen ve kamuoyunda infial yaratan olayda, başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki Aren bebeğin annesi S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. hakkında açılan davanın 4. duruşması görüldü.

30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 4. duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, anne S.B.D. zorla getirilme kararına rağmen yine duruşmaya katılmadı. Sanık S.D., yine Aren bebeği kendisinin darbetmediğini savunarak, beraatını talep etti. Aren bebeğin hastaneden alınan ilk raporu ile daha sonraki süreçte alınan kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için önceki celsede iki raporun da Adli Tıp Kurumuna gönderilerek görüş alınmasına karar verilmişti.

AREN BEBEKTE KALICI HASAR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Dün görülen duruşmaya savunmaların ardından kısa bir ara verildi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti duruşmalara katılmayan, ikametinde bulunmadığı için zorla getirilemeyen anne hakkında yakalanma emri verdi. Aren bebeğin vücudunda kalıcı hasar ve iz olup olmadığının tespitinin yapılmasına, tekrar raporun Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren mahkeme, ayrıca sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelen rapordaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI KORUMAKTIR”

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, "Bugün Aren bebek dosyasından 4. celseye girdik. Duruşmaya sanığın tutukluluğuna devam taleplerimizi yenileyerek başladık. Dosyanın en başından beri sanık annenin de ihmal suretiyle suçlu olduğunu ve mağdur bebeğe karşı iş birliği halinde hareket edildiğini savunmaktayız. Mahkeme, sanık S. hakkında tutukluluğun devamı yönündeki taleplerimizi kabul etti. Fakat anne hakkında adli kontrol kararının devamına hükmetti. Biz yine de her celse bu talebimizi yineleyeceğiz. Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz. Ayrıca sanık anne hakkında duruşmalara gelmediği gerekçesiyle, savunma ve beyanda bulunmadığı gerekçesiyle de mahkemece yakalama kararı çıkarılmıştır. Dosyanın takipçisiyiz. Bu aşamada bizim için önemli olan çocuğun üstün yararını korumaktır" dedi.