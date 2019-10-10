2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri: Öngörülen nafaka düzenlemesi adaletsizliği önlemez

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda açıkladığı, "Yoksulluk nafakası ile çocuk haczi 2. Yargı Paketi'nde yer alacak." ifadelerinin kendilerinde buruk bir sevince neden olduğunu söyleyen Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "Nafakada alt sınırın 2 yıl, üst sınırında hakim takdirinde olması sorunu kökten çözmeyecektir." dedi.

Eşi tarafından aldatılmış bir erkeği örnek gösteren Başkan Çevik, "Aldatılmış bir insan süresiz nafaka öder. Yargıtay’ın içtihat kararı emsal niteliğindedir. Bu insana aldatıldın ama iki yıl nafaka öde demek ne kadar adildir?" diye sordu.

"Alt sınırın 2 yıl olarak belirlenmesi mağduriyetleri giderelim derken bir diğer tarafı mağdur edecek öneridir." diyen Çevik şunları söyledi:

'Hakim takdiri de ucu açık bir söylemdir'

"Hakim takdiri ile boşanma davalarında 30 yıl 40 yıl nafakalara hükmedilebilir. Üst sınırın kanunla belirtilmemesi mağduriyetleri sonlandırmaz aksine mağduriyetler artarak devam eder."

"Boşanma davalarında sorun bir tek süresiz nafaka değildir. Dava sonucunda ağır kusurlu iseniz zaten maddi manevi tazminata hükmedilmektedir. Ağır kusurlu olduğunuz bir davada tazminat ödeyip üstüne nafaka ve ziynet eşyası da hükmedilmektedir. Bir davada 4 ayrı suçla yargılanıp, hepsini kaybetmektesiniz."

'Alt sınır 2 Yıl olursa Ne Olur?'

1- Tüm boşanmalarda kusur oranına bakılmaksızın en az 2 yıl nafaka bağlanacak.

2- Aldatma, evden terk, dolandırıcılık gibi yöntemlerle ayrılık dahi kadına en az 2 yıl nafaka hakkı tanıyacaktır.

3- Kısa süreli evliliklerde boşanmalar hem avukatların hem de suistimal eden kadınların gelir kaynağı olmaya devam edecektir.

4- 1 gün bile evli kalsa en az 2 yıl nafaka alır, kusur oranına göre maddi manevi tazminat ve ziynet takıları ile geçim kaynağı olmaya devam eder.

5- Boşanma sürelerinin uzun oluşu ile en az 4 yıl süren davada 4 yıl tedbir daha sonrasında ise 2 yılda yoksulluk nafakası ile 1 gün dahi evli kalsanız 6 yıl nafaka ödemiş olunur.

'Nafakada Üst Sınır Hâkim Takdirine Bırakılırsa Ne Olur?'

1- Hakim takdiri ile süresiz nafaka devam eder.

2- Hakimler takdir yetkilerini bugüne kadar kadınlar tarafından kullandı, kullanmaya da devam eder.

3- Yargıtay dairesinin içtihat kararları yüzünden eşit kusurlu da olsanız tazminat ve nafaka ödemeye devam edersiniz.

4- Geçtiğimiz günlerde boşanma davasına baktığı kadınla aşk yaşayan hakimin takdir yetkisi nasıl olacaktır?

5- 5 yıl sürmüş bir boşanma davasında tedbir nafakasını saymamak hakimin takdirine bağlı olacaktır. Bu da ayrıca mağduriyetler ve nafaka sürelerinin uzun olmasını sağlayacaktır.

'Süresiz Nafaka Yasası Nasıl Olmalıdır?'

1- Kısa süreli evliliklerde kusur oranı ağır olan taraf için, nafaka alt sınırı 1 yıl olmalıdır. Ağır kusurlu tarafa maddi ve manevi tazminat hükmedilir.

2- Kısa ve uzun süreli evliliklerde 'Eşit' kusurlu olan taraf nafaka ve tazminat ödememelidir.

3- Tazminat sadece ağır kusur da devreye girmelidir.

4- Uzun süreli evliliklerde kusur oranına göre nafaka üst miktarı 3 yıl ile sınırlandırılmalıdır.

5- Hakim takdiri sadece kriterlerde geçerli olmalıdır. (Yaşı, eğitim durumu, evlilik süresi, çalışabilirlik durumu)

6- Tedbir nafakası kesinlikle yoksulluk nafakasından sayılmalıdır.

7- Çocuk haczi derhal kaldırılmalıdır.

8- Velayeti elinde bulunduran taraf çocuğu göstermiyorsa velayet karşı tarafa verilmelidir.

9- Nafaka alan taraf mesleği yok ise meslek kursuna gittiğini iş aradığını ve bulamadığını belgelerle ispat etmelidir. Suistimale açık olarak iş bulamadım nafakam artırılsın demek mazeret olmamalıdır.

10- Nafaka hapsi kaldırılmalıdır. Bu insan haklarına aykırıdır. İşsiz erkeğin nafaka ödemesi devlet tarafından yapılmalı, işe girdiğinde maaşından kesinti ile devlet tarafından alınmalıdır.

11- Hapse atılan bir erkeğin borcunu hapiste katlayarak daha fazla borçlandırılması ve ödeyemediğinde tekrar tekrar hapse atılması adil değildir.

12- Emekli aylığına konulan nafaka haczi kaldırılmalıdır. Halkın

çoğunluğu az miktardaki emekli maaşı ile geçinemezken üstüne gelen haciz ile erkekler yaşlılıklarında sokakta ölüme terk edilmektedir.