2 yabancı uyruklu tutuklandı

Bursa Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarıyla sosyal medyada yer alan ve 4 Haziran'da Karacabey ilçesinde gerçekleşen "kasten yaralama" olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Müşteki E.S'nin, yabancı uyruklu kişiler tarafından silahla tehdit ve darbedildiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu suça sürüklenen çocuklar S.A. ile İ.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından "silahla yaralama, yağma ve hürriyeti tahdit" suçlarından Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.A. ve İ.E. tutuklandı.

Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen diğer yabancı uyruklu şüpheli A.E.R'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen E.S'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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