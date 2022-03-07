Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda uygulanan rehber güncellendi. Hem aileler hem de öğretmenler sınıfta kaç vaka olması halinde uzaktan eğitime geçileceğini araştırmaya başladı.

2 vaka çıkan sınıf kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, "Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ve "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.

Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde ise anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden birinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak, bu kişi okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edecek.

Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanacak.

Kovid-19 testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre izole edilerek tedavi edilecek.

Yayımlanan rehberlerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulaması da sona erdi.