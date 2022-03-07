  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2 vaka çıkan sınıf kapatılacak mı?
Eğitim

2 vaka çıkan sınıf kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uygulanacak olan kovid-19 önlemleri ile pozitif vaka durumu rehberini güncelledi. Pek çok veli ise aynı sınıfta ikinci kişinin pozitif çıkması durumunda uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, kaç vaka çıkan sınıf uzaktan eğitime geçecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-07 19:59:00 -
2 vaka çıkan sınıf kapatılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda uygulanan rehber güncellendi. Hem aileler hem de öğretmenler sınıfta kaç vaka olması halinde uzaktan eğitime geçileceğini araştırmaya başladı.

2 vaka çıkan sınıf kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, "Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ve "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.

Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde ise anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden birinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak, bu kişi okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edecek.

Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanacak.

Kovid-19 testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre izole edilerek tedavi edilecek.

Yayımlanan rehberlerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulaması da sona erdi.

Okul bahçesinde maske kullanmak zorunlu mu? Derslerde maske takmak zorunlu mu?
Okul bahçesinde maske kullanmak zorunlu mu? Derslerde maske takmak zorunlu mu?

Eğitim

Okul bahçesinde maske kullanmak zorunlu mu? Derslerde maske takmak zorunlu mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay