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Dünya 2 ülkenin NATO PA üyeliği kabul edildi!
Dünya

2 ülkenin NATO PA üyeliği kabul edildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 21:47:00 -
2 ülkenin NATO PA üyeliği kabul edildi!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) İlkbahar Toplantısı'nda Kosova ve Malta, Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

Sofya'daki NATO PA İlkbahar Toplantısı'na 32 üye ülkeden yaklaşık 400 temsilci katıldı.

KOSOVA VE MALTA'NIN ÜYELİĞİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Toplantıda yapılan oylamada kullanılan 1 "hayır", 14 "çekimser" oya karşın Kosova ve Malta, oy çokluğuyla Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

Daha önce "gözlemci konumunda" olan Kosova ve Malta, ortak üyeliğe kabulleri dolayısıyla Parlamenter Asamblesi'nde bazı ek önceliklere sahip olacak.

KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA ROL OYNAYABİLECEKLER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NATO Parlamenter Asamblesinde temsilci sayısını artırabilecek iki ülke, gelecekteki karar alma mekanizmalarında da rol oynayabilecek ve belirli ek şartlarda üçüncü ülkeleri ziyaret edecek çeşitli komite heyetlerine katılabilecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mart ayında, Kosova'nın NATO PA üyeliğine geçme girişimlerine karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

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