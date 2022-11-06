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Dünya 2 ülke Çin'e karşı ittifak kurdu! Askeri anlaşma imzalıyorlar
Dünya

2 ülke Çin'e karşı ittifak kurdu! Askeri anlaşma imzalıyorlar

Japonya ve İngiltere olası bir Çin-Tayvan savaşına karşı askeri anlaşma imzalıyor. Savunma alanındaki anlaşma ile iki ülke birbirine asker konuşlandırabilecek ve ortak tatbikatlar yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:47:00 - 2022-11-06 16:52:31
2 ülke Çin'e karşı ittifak kurdu! Askeri anlaşma imzalıyorlar

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim Tokyo yönetimini savunma alanında yeni ortaklıklar yapmaya itti. Japonya ve İngiltere arasında askeri anlaşma imzalanacak.

Çin'in tehdidine karşı birlik oldular

Aralık'ta "büyük bir savunma anlaşması" imzalayacak olan İngiltere ve Japonya Çin'in artan tehdidine karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Financial Times'ın aktarığına göre Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalayacak olan iki ülke Ocak'ta benzer bir mutabakata daha imza atmıştı.

Japonya savaşa mı hazırlanıyor?

Japonya'nın İngiltere hamlesi ile olası bir Çin-Tayvan savaşına hazırlanmak için müttefikleri ve ortaklarıyla derin savunma bağları kurduğu düşünülüyor.

Ortak tatbikat yapacaklar

İngiltere ve Japonya, savunma alanındaki anlaşmanın ortak tatbikatlar yapabilecek ve lojistik işbirlikleri kolaylaşacak. İki ülke ayrıca, birbirlerine asker konuşlandırabilmeleri için yasal çerçeve oluşacak.

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