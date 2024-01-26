2. Türk astronotumuz uzaya gidiyor!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışmalarını daha güçlü ve etkin şekilde yapmasını sağlayacak “Uzay Kanunu” için hazırlıkların başladığını açıkladı. Kanun tasarısının içeriğine dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Milli Uzay Programı çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan KACIR, ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesi ile ilgili, “İlk defa zannediyorum Türkiye’de bir bilimsel olay bu kadar toplumsallaştı. Tuva Cihangir ATASEVER de 2-3 ay içerisinde bir yörünge altı uçuş yapacak.” dedi. Yörünge altı uçuşlarda insanlı uzay misyonlarıyla benzer şekilde bilimsel amaçlar taşıyan görevlerdir. ATASEVER’in hangi uzay firması ile yörünge altı uçuş gerçekleştireceği bilinmiyor. KACIR devamında Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi’ne dair açıklamada bulundu.

Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi Ankara’da kurulacak

Bunun uzay sanayii için de bir milat olacağını dile getiren KACIR, “Biz bunun peşinden Meclis’e Uzay Kanunu götürmek istiyoruz, taslağımız var. TUA’nın çalışmalarını da daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslağı hazırlamıştık. Peşinden bir uzay teknoloji gelişme bölgesini Ankara’da kuracağız. Zaten bu milli uzay programları hedefleri içinde olan bir projeydi ve Türkiye inşallah uzay sanayiinde, savunma sanayiindeki gibi bir başlangıç yapacak. Yani biz şimdiye kadar kendi uydularımıza yaptık. Bunlar önemli projeler ama dünyada uzay ekonomisi her yıl yüzde 30-40 büyüyor. 5-6 yıl içerisinde bir trilyon dolara geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım.” dedi.

ODTÜ ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapması amaçlanan Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi Türkiye Uzay Ajansı’na da ev sahipliği yapacağı Milli Uzay Programı’nın 9 Şubat 2021’de ilan edildiği tarihte ifade edilmişti. UTGB’nin uzun vadede en faydalı kazanımı şüphesiz Türkiye’yi uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenlerini üretebilen ve bunu ticari olarak rekabet edebilir seviyede yapan bir ülke konumuna getirmesi olacaktır. Bu noktada mevcut tesislerin verimli kullanımı ve yine uluslararası iş birliklerine muhtemel katkısı oldukça kıymetli denilebilir.

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