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Gündem 2 terörist daha öldürüldü
Gündem

2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 11:46:00 -
2 terörist daha öldürüldü

Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada öldürülen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." denildi.

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