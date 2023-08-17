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Gündem 2 terörist daha Mehmetçik'e teslim oldu
Gündem

2 terörist daha Mehmetçik'e teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 18:41:00 -
2 terörist daha Mehmetçik'e teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

 
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