2 terörist daha Mehmetçik'e teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğu açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.
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